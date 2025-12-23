Штрафам наказали не множиться

Пленум Верховного суда (ВС) РФ выпустил разъяснения для нижестоящих судов, рассматривающих дела в отношении уклоняющихся от уплаты административных штрафов. В этом случае на граждан по КоАП РФ должны налагать двукратный штраф или арестовывать на 15 суток. Суды, по мнению ВС, должны учитывать, не препятствовало ли уплате штрафа долгое пребывание нарушителя в больнице, арест его счетов и прочие «не зависящие от воли лица» обстоятельства. В отношении водителей, наказанных за нарушение ПДД с помощью камер, нельзя применять административный арест. Опрошенные “Ъ” юристы называют постановление важнейшим документом, который поможет гражданам отстаивать позиции в судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект постановления пленума ВС был подготовлен еще в ноябре этого года. Во вторник, 23 декабря, опубликован финальный документ из 32 пунктов, разъясняющий практику рассмотрения административных дел об уклонении от уплаты штрафов. Это нарушение, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение на граждан штрафа в двукратном размере (от суммы неуплаченного) либо административный арест на срок до 15 суток.

Постановление пленума ВС ориентирует судей, рассматривающих дела по этой статье, на проверку обстоятельств, не зависящих от «воли лица и препятствующих уплате штрафа в установленный срок». Приводятся конкретные случаи, когда фигурант дела не виноват в неуплате штрафа.

Речь, в частности, идет о «длительном нахождении лица на стационарном лечении», пребывании гражданина в зоне ЧС и нечитаемости реквизитов для уплаты штрафа (при условии, что лицо пыталось их уточнить). Оправдывающим обстоятельством является и арест счетов, но судьям при этом следует проверить, приняты ли лицом «все зависящие от него меры для своевременной уплаты штрафа».

Кроме того, согласно постановлению, к владельцам автомобилей и водителям, наказанных по 12-й «автомобильной» главе КоАП РФ с помощью дорожных камер, неприменим административный арест за неуплату штрафов. При этом неверный адрес водителя в карточке учета автомобиля не является основанием для освобождения его от уплаты штрафа, выписанного за нарушение ПДД с помощью камер. Если водитель не сообщил об изменении адреса, направление документа по адресу, содержащемуся в регистрационных данных автомобиля, считается надлежащим извещением.

Выступить с разъяснениями пленум ВС побудили «вопросы, возникающие в судебной практике» в связи с применением статьи 20.25 КоАП РФ, говорится в постановлении пленума.

Основная часть административных штрафов в РФ налагается на автовладельцев, причем с помощью дорожных камер. В 2024 году, по данным ГИБДД, на собственников транспортных средств оформили 236,6 млн штрафных постановлений, на водителей — еще 14 млн. По данным судебного департамента ВС, в первом полугодии 2025 года по ст. 20.25 КоАП РФ было наказано 871 тыс. человек, из них 765 тыс. оштрафованы.

Вопрос о наличии или отсутствии вины лица в случае неуплаты штрафов весьма распространен в судебной практике и вызывает много споров, разъяснил “Ъ” партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов. Постановление пленума ВС представляет собой важнейший документ, систематизирующий судебную практику по ст. 20.25 КоАП РФ и приводящий ее к «единому знаменателю», подчеркивает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

Эксперт обратил внимание на пункт постановления, согласно которому сам факт неуплаты штрафа наступает в полночь дня, следующего за последним сроком его уплаты, при этом 60-дневный срок уплаты стоит отсчитывать со дня вступления решения об этом в силу, причем с учетом отсрочек и выходных дней. «Это устраняет разночтения и злоупотребления со стороны правоприменителей»,— добавляет эксперт. «Эта детализация имеет важное значение для практики. Возникали споры о том, в какой момент можно считать штраф неуплаченным и возбуждать производство»,— полагает и зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

Юрий Мирзоев обращает внимание также на норму постановления, позволяющую привлекать к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ в случае частичной оплаты штрафа. Эксперт считает эту норму «наиболее спорной» — пленум ВС, по его мнению, «толкует ее в пользу бюджета», позволяя исчислять двукратный штраф от всей суммы санкций и не беря в расчет возможность частичной оплаты постановления. Сам факт ареста счетов пленум ВС не считает безусловным основанием для освобождения от ответственности, если у лица была возможность оплатить штраф другими способами или предпринять действия по снятию ареста, подчеркивает господин Черных-Аипов. Документ дает аргументы для защиты в судах всем оштрафованным гражданам, ИП, должностным и юридических лицам, особенно если санкции были наложены за нарушение ПДД, резюмируют в юридической компании «Митра».

Александр Воронов, Иван Буранов