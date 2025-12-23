Под Орлом продают участок экс-директора производителя упаковки за 135 млн рублей

Финансовый управляющий обанкротившегося экс-директора орловского производителя пластмассовой упаковки ООО «Т-мэйд» Варвары Киселевой выставил на аукцион принадлежащие ей земельный участок и нежилое помещение на нем в Орловском районе. Начальная цена лота составляет 135,7 млн руб. Это следует из сообщения на «Федресурсе».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь участка — 2,5 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — для размещения завода. Он расположен на территории частного индустриального парка «Орел» по адресу улица Раздольная, 105. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 февраля 2026 года. Итоги подведут 3 февраля 2026-го.

По данным Rusprofile, Варвара Киселева занимала пост директора ООО «Т-мэйд» до июля 2018 года. ООО «Т-мэйд» зарегистрировано в Орле в 2016 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Владеет и руководит обществом Роман Катиков. С 2020 года компания демонстрирует нулевую выручку и чистую прибыль. В отношении фирмы открыто 55 исполнительных производств на общую сумму 89 млн руб. Остаток задолженности — 2,5 млн руб.

Арбитражный суд Орловской области признал госпожу Киселеву банкротом в 2020 году по иску ранее руководимого ею «Т-мэйд». В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед фирмой в 5,3 млн руб. Согласно документам суда, в 2016-м компания предоставила заем на 5,7 млн руб. Варваре Киселевой, однако та отказалась вернуть деньги.

В ноябре 2025-го к банкротству присоединился московский предприниматель Александр Мамаев, заявив требования в 42,5 млн руб. Суд признал их обоснованными и решил удовлетворить за счет реализации заложенного имущества госпожи Киселевой.

Егор Якимов