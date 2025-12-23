Объем выданных автокредитов за 11 месяцев сократился на 37,4% в Петербурге

В Санкт-Петербурге с января по ноябрь выдали автокредиты на 77 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель отстает на 37,4%, следует из сведений Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Россиянам предоставили кредиты на покупку авто в объеме 1,38 трлн рублей, что на 34,2% меньше уровня 2024 года. В лидерах по общей сумме выданных автокредитов Москва (128,9 млрд рублей) и Московская область (112,3 млрд рублей), там показатели отстают на 37,4% и 39%, соответственно.

«Падение выдачи автокредитов в январе-ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Этому также способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН)»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Татьяна Титаева