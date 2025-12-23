Автомобили наряжаются в подсветку

Украшение авто гирляндами и игрушками приводит к лишению прав, но не всегда. Например, наклейки в виде снежинок или других новогодних символов нельзя размещать на лобовом стекле. Иначе это квалифицируется как препятствие для обзора с места водителя и влечет штраф в размере 500 руб., поясняют юристы. А вот с дополнительным освещением ограничений значительно больше.

Прямого запрета на гирлянды в Росси нет, однако в оформлении передней части авто много нюансов, отметил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов: «Если вдруг украшение мешает обзору, закрывает фары или фонари, поворотники, то это квалифицируется как нарушение ст. 12.20 ПДД. Речь о нарушении правил пользования внешними световыми приборами, за что грозит предупреждение или штраф в 500 руб. Но если вдруг гирлянда закрывает государственный номерной знак, то это квалифицируется по более серьезной статье — применение материалов, которые мешают идентификации номера. Наказание за это — штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав сроком до трех месяцев. Наверное, самая частая история с этими гирляндами на машинах, когда они светятся красным. Вот тут действительно речь может пойти о лишении прав, причем на достаточно длительный срок, от полугода до года, и конфискации украшения. То есть устанавливать его на переднюю часть автомобиля категорически запрещено. Если сделать все правильно, то в целом можно ездить. В качестве примера можно обратить внимание на автобусы и трамваи в Москве».

Купить комплект для подсветки авто по корпусу можно на любом маркетплейсе по цене от 1 тыс. руб. Товар пользуется спросом, под некоторыми объявлениями десятки тысяч отзывов. В детейлинг-центрах светомузыку продают дороже, стоимость услуг по установке — около 5 тыс. руб. Подсветка днища, устойчивая к соли и грязи, обойдется в 40-60 тыс. руб. Вместе с тем мастера отмечают, что это делается для выставок и выезжать с неоновыми огнями всех цветов радуги на улицы противозаконно. Кроме того, часто такие изменения требуют документального оформления, напоминает автоюрист Сергей Смирнов:

«Если автовладелец решил каким-то образом поднять настроение не только себе, но и всем окружающим, украсив свою машину гирляндами, самое время вспомнить о том, что запрещается вмешательство в световые приборы, если это не предусмотрено заводом-изготовителем, что маловероятно.

Поэтому если нет никакого вмешательства в электронную часть автомобиля, украшения не имитируют маячки разного рода специальных служб и это не попадает под основные положения по допуску транспортных средств и технического регламента, то в целом это допускается. Что касается разного рода световых табло, например, на такси, то для того, чтобы это было легально, необходимо внести изменения в конструкцию авто. Это целая процедура, которая требует заключения специальной лаборатории. Все это должно быть согласовано, и соответствующая информация вносится в регистрационные документы транспортного средства».

Установку на крыше машины игрушек и елок сотрудники ГАИ тоже могут расценить как нарушение правил перевозки грузов. Штраф за это — от 500 руб. до 4 тыс. руб.

Юлия Савина