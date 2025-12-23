Как суд на душу положит

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь обратился в суд с иском к администрации города. Религиозная организация требует признать за ней право собственности на два здания на территории монастыря в Мотовилихинском районе. Во времена СССР территорию, где сейчас расположена религиозная организация, занимал хлебокомбинат, а в 90-е по инициативе церкви она подверглась реновации. Монастырь считает, что право собственности наступило в связи с давностью владения. В администрации не считают себя надлежащим ответчиком по иску.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В феврале Арбитражный суд Пермского края начнет рассматривать исковое заявление Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря к администрации города. Как следует из материалов дела, спор касается двух объектов недвижимости, расположенных на территории монастыря по ул. Висимской, 4а. Судя по кадастровым номерам, речь идет о кирпичном одноэтажном здании охраны площадью 18 кв. м, а также о здании келейного корпуса в три этажа (в том числе подземных) площадью 744 кв. м. В выписках отсутствует информация о годах строительства зданий, а также об их собственниках.

К спору решением суда в качестве третьего лица привлечено министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Согласно материалам дела, мин­имущества считает требования монастыря подлежащими удовлетворению.

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь был зарегистрирован в 1995 году на территории, прилегающей к одноименному храму. Свято-Троицкая церковь в каменном исполнении была построена в 1828 году на средства мастеровых Мотовилихи. В 1901-м была произведена ее реконструкция, а еще через 17 лет она получила статус собора. 15 мая 1936 года собор был закрыт, а спустя несколько десятилетий в здании и на прилегающей территории расположился хлебозавод №3. В 1990-е годы предприятие переехало на другую площадку, а верующие решили возродить храм. Комплекс собора был реконструирован под религиозные нужды, также были построены новые здания. В 1994 году администрация Перми выделила РПЦ земельный участок территории бывшего собора «под существующий комплекс» в бессрочное пользование.

По данным «Ъ-Прикамье», монастырь настаивает, что право собственности возникло за счет давности пользования объектами, поскольку истец добросовестно, открыто и непрерывно владеет ими свыше пятнадцати лет.

В то же время монастырь признает, что на здание келейной у него нет правоустанавливающих документов. При этом служители культа оплачивают электроэнергию и коммунальные услуги, касающиеся зданий, а права ответчика и других лиц на эти объекты отсутствуют.

Согласно материалам дела, мэрия Перми исковые требования монастыря не признает. «Администрация полагает, что не является надлежащим ответчиком, поскольку имущество, являющееся предметом спора, не принадлежало на праве собственности муниципальному образованию город Пермь»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в мэрии.

Отметим, что с 2000 года монастырь арендовал у администрации Перми земельные участки. С 2020 по 2025 год департамент земельных отношений города неоднократно обращался в суд с требованием о взыскании аренд­ной платы. В итоге в удовлетворении требований было отказано в связи с пропуском исковой давности.

Источник, знакомый с позицией Пермской епархии, говорит, что спорные здания не являются объектами культурного наследия, а также памятниками архитектуры, а были построены уже «в современный период». «Получить на них право собственности в судебном порядке — единственный вариант,— говорит собеседник.— На здания никто никогда не претендовал, законность их строительства тоже не оспаривается».

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Юг» Юрия Пустовита, для того чтобы пользователь недвижимого имущества стал его полноправным собственником по давности владения, должны быть выполнены несколько условий. Во-первых, владение должно непрерывно продолжаться не менее 15 лет. Во-вторых, владелец должен быть добросовестным, то есть лицом, которое приобрело имущество по сделке. Адвокат добавил также, что доказывать эти аспекты истец может документами о приобретении имущества и уплате налогов, а также сведениями о том, что это он поддерживал объект в надлежащем состоянии. «Например, как в данном споре, использовал для богослужений, размещения служащих и имущества монастыря»,— пояснил эксперт.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Евгений Розен­блат говорит, что если объекты были построены самим истцом, то у суда может возникнуть вопрос, почему не было оформлено право собственности, и не подменяет ли заявитель спор о самовольной постройке попыткой обойти требования к оформлению через приобретательную давность.

«В таких делах важно показать, что здесь применим именно режим приобретательной давности и что владение было „собственническим“, а не производным»,— отмечает господин Розенблат. Он подчеркнул также, что случаи удовлетворения подобных исков крайне редки.

Анастасия Леонтьева