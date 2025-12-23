Непрошенные услуги обложили штрафами

Штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг выросли более чем в десять раз. Максимальное наказание для компаний теперь составляет 500 тыс. руб., раньше санкции ограничивались 40 тыс. руб. Должностные лица и индивидуальные предприниматели могут потерять 50-150 тыс. руб. Такие поправки в закон Госдума приняла сегодня, сразу во втором и третьем чтении. При этом размер новых штрафов в процессе работы над проектом был снижен, отмечают авторы законопроекта. Как следует из пояснительной записки, с 2020 года количество нарушений выросло в четыре раза.

Как закон трактует навязывание услуг? На этот вопрос “Ъ FM” ответил старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Василий Хохлов: «Когда потребитель приобретает товар или услугу, закон обязывает продавца или исполнителя довести до него все существенные условия сделки в полном объеме. И если ему каким-то образом предлагается что-то еще, он должен иметь право отказаться от этого и приобрести именно то, что он хочет. Бывает так, что человек приобретает товар и где-то в договоре мелким текстом прописывается какая-то дополнительная услуга, которая стоит существенную сумму по сравнению с приобретаемым товаром и услугой.

Роспотребнадзор, безусловно, вправе инициировать проверки как самостоятельно, так и на основании обращений. Судебная практика складывается в пользу потребителя, здесь все достаточно прозрачно и понятно, но основная проблема в том, что судебное отстаивание права может занять продолжительный срок, до нескольких месяцев. И за это время может случиться так, что у компании или индивидуального предпринимателя может уже не быть имущества, денежных средств, деятельность может быть фактически прекращена, тогда потребитель не сможет уже ничего взыскать».

По словам авторов законопроекта, действия компаний часто основаны на манипуляциях или угрозах. Например, в автосалоне продавец может отменить скидку, если при покупке автомобиля потребитель не приобретет каско. Повышение штрафов, по задумке, приведет к тому, что для компаний будет дешевле не нарушать правила. Однако формулировки в документе слишком расплывчатые и могут сильно ударить по рынку, считает председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров:

«Депутаты не видят границы между навязыванием и коммерческой моделью компаний. Этот закон станет идеальной почвой для произвольного толкования. Огромное количество сервисов сейчас работает исключительно по подпискам. То есть вы один раз поставили галочку, и каждый месяц с вас снимают определенную сумму. Вы это как бы подтвердили этой галочкой. А сейчас получается в широком толковании, что делать подписную модель ни на какой сервис нельзя. Вы должны каждый месяц четко обозначать свою позицию, что вы хотите заплатить.

Ответственность с моей точки зрения абсолютно непонятная. Например, банк вам выдает кредит, и мелким шрифтом там написано, что вы обязаны при этом купить страховку на свою квартиру. Если вы этого не сделаете, банк вам кредит не выдаст — это правило банка. Но если буквально читать закон, банк теперь не имеет права делать такие приписки в договоре, получается, мы переводим письменный текст в нашептывание менеджера. Менеджер теперь должен говорить, мол, понимаете, мы вам отказали не потому, что вы плохой клиент, а потому, что вы у нас страховку не купили. Это максимально странно. Везде в интернете есть пакетные предложения, маркетинговые: ты что-то покупаешь, тебе за это что-то дарят. И закон фактически криминализирует стандартную продуктовую логику. Удар по цифровым сервисам будет совершенно колоссальный».

Запрет на навязывание услуг в апреле подписал президент. Мера вступит в силу осенью 2026-го. Документ, в частности, запрещает проставлять за клиента согласие на приобретение дополнительных продуктов. Если тот согласен, то должен оформить письменный договор.

Анжела Гаплевская