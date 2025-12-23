Владелец компании «Волгадорстрой», подрядчика строительства М-12, Айрат Миннулин стал фигурантом нового уголовного дела, а ущерб от его действий превысил 4,1 млрд руб. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ущерб по делу владельца компании-подрядчика М-12 превысил 4,1 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Ущерб по делу владельца компании-подрядчика М-12 превысил 4,1 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Следствие считает, что фигурант совершил мошенничество на 1,7 млрд руб., полученных от «Татсоцбанка». Ранее банк обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском против господина Миннулина. В документах говорится, что ответчик имеет задолженность перед организацией на 1,7 млрд руб. Впоследствии к иску присоединились другие банки, а сумма требований превысила 7 млрд руб.

В ноябре 2025 года Айрата Миннулина обвинили в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на 2,425 млрд руб. при строительстве участка М-12 Дюртюли — Ачит. Сегодня Вахитовский суд Казани продлил арест фигуранту до 6 марта.

Диана Соловьёва