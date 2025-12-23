В Астрахани 13-летний подросток получил 30 суток за планируемый теракт

В Астрахани предотвратили попытку теракта, которую планировал 13-летний школьник. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Подросток с лета 2025 года собирал компоненты для самодельного взрывного устройства у себя дома. Согласно материалам дела, он планировал теракты в Астраханской области и Республике Дагестан. Кроме того, школьник создал Telegram-канал, чтобы делиться информацией об изготовлении взрывных устройств.

При обыске обнаружили компоненты самодельного взрывного вещества. Также установлено, что школьник поддерживал общался с мужчиной, предположительно связанным с организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Изначально диалог касался религиозных вопросов, после чего подросток попытался создать сообщество для продвижения идей шариата. Однако в середине декабря он прекратил попытки, когда понял, что для получения инструкций необходимо вступить в террористическую организацию.

Преступление предотвратили центр по противодействию экстремизму УМВД России по Астраханской области и региональное управления ФСБ. Из-за того, что школьнику еще нет 14 лет, уголовное дело возбудить невозможно. Однако суд удовлетворил административный иск полиции о помещении школьника в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.

Нина Шевченко