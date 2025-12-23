«Газпром» спрогнозировал рост поступлений от продажи газа на 8% в 2026 году

Зампред правления ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) Фамил Садыгов ожидает, что в 2026 году рост поступлений от продаж газа увеличится на 8%. По его словам, значимость внутреннего рынка продолжит расти. Прогноз господина Садыгова опубликовали на сайте компании после заседания Совета директоров.

В «Газпроме» также прогнозируют, что EBITDA в следующем году вырастет до 3 трлн руб. Такое увеличение господин Садыгов объяснил «положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса». На инвестиционную программу в «Газпроме» выделят 1,1 трлн руб. Это на 515 млрд руб. ниже показателя текущего года.

Бюджет на 2025 год исполнен без дефицита, сообщил Фамил Садыгов. EBITDA группы «Газпром» в 2025 году ожидается на уровне 2,8 трлн руб. За девять месяцев коэффициент скорректированный чистый долг/EBITDA составил 1,8 — в пределах «комфортного диапазона». Среди приоритетных проектов на следующий год в компании назвали развитие центров газодобычи на востоке России и полуострове Ямал, газификацию российских регионов, расширение мощностей магистрального газопровода «Сила Сибири» и другие.