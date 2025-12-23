США отложили до 2027 года введение повышенных пошлин на китайские чипы

Администрация Дональда Трампа заявила о планах ввести повышенные импортные пошлины на китайские микропроцессоры только с июня 2027 года. О ставке пошлины будет сообщено за 30 дней до ее вступления в силу.

«Стремление Китая к доминированию в полупроводниковой промышленности является необоснованным, создает препятствия или ограничивает торговлю США и, следовательно, требует принятия мер»,— сообщило представительство президента США по торговым вопросам.

Опрошенные Reuters эксперты полагают, что отсрочка пошлин говорит о желании Дональда Трампа ослабить напряженность в торговых отношениях между США и КНР для поиска компромисса. Ранее власти Китая объявили об ограничениях на экспорт редкоземельных металлов, от поставок которых сильно зависят многие технологические компании, в том американские.

Власти КНР пока никак не комментируют заявления об отсрочке введения пошлин США на импорт китайских полупроводников.

