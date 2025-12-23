Жительница Петербурга получила 500 тыс. рублей компенсации за ожоги при операции

Петербурженка в возрасте 31 года получила ожоги во время операции. Судебные приставы помогли получить ей 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Пациентка обратилась в медучреждение для оперативного лечения хронического болевого синдрома в коленном суставе. Во время операции она получила ожог обеих голеней. Выписавшись, петербурженке пришлось лечить кожу в районной поликлинике. Однако дефект кожных покровов сохранялся, периодически возникало кровотечение. В течение трех недель пациентка была на стационарном лечении в отделе термических поражений.

После выписки пострадавшая обратилась в суд, чтобы добиться возмещения ущерба. Он встал на ее сторону и обязал медучреждение выплатить компенсацию. Поскольку больница не исполнила решение, судебный пристав вынес запреты регистрационных действий в отношении семи автомобилей. Такая меру вынудила исполнить судебное решение.

Татьяна Титаева