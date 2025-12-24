Малый бизнес не спешит расти

Регистрационная активность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает снижаться, следует из подсчетов «СПАРК-Интерфакс», основанных на данных ФНС. Сокращение началось после квартального пика первых трех месяцев 2023 года. В 2024 году в среднем за квартал появлялось 54–55 тыс. индивидуальных предприятий (ИП) и юридических лиц категории МСП, в 2025 году — чуть больше 40 тыс. По итогам же девяти месяцев этого года общее число регистраций МСП сократилось более чем на 20% к такому же периоду 2024-го.

Такая динамика, по мнению аналитиков «СПАРК-Интерфакс», может быть обусловлена двумя факторами. Первый — торможение экономического роста. По итогам этого года, напомним, власти ожидают снижения темпа увеличения российского ВВП до 1% с 4,3% в 2024-м. Второй фактор — предположительно, изменения в налоговом законодательстве: напомним, с 2026 года большему числу малых предприятий придется платить НДС. Это, по всей видимости, как минимум не стимулирует к регистрации новых компаний.

В этом году изменения в списке приоритетных секторов по росту доли в регистрации новых МСП были минимальными. Розничная торговля смогла удержать лидирующие позиции: 11,9% новых регистраций в январе—сентябре 2025 года. В топ-5 секторов входят также профессиональная и научно-техническая деятельность (9,3%), обрабатывающая промышленность (8,6%), IT (4,5%), общественное питание и гостиничный бизнес (4,1%).

Привлекательность розницы для открытия нового бизнеса аналитики объясняют потребительским спросом, который остается высоким благодаря росту реальных доходов и зарплат, инфляционным ожиданиям и оживлению розничного кредитования. У сектора — приличные финансовые показатели. Рентабельность активов в нем во втором квартале 2025 года вновь поднялась до среднероссийского уровня (около 5%).

В «СПАРК-Интерфакс» отмечают рост интереса малого и среднего бизнеса к регистрации компаний в обрабатывающей промышленности. Ее доля в общем числе регистраций за девять месяцев 2025 года выросла на 0,7 процентного пункта, до 8,6% (7,1% в 2022-м). «Такая активизация МСП в обрабатывающей промышленности стимулируется постоянным появлением новых ниш на рынке»,— отмечают аналитики. Основными драйверами среди подотраслей сектора стали производство готовых металлических изделий и пищевая промышленность, тогда как число регистраций в машиностроительном комплексе и в легкой промышленности существенно снизилось.

Полина Попова