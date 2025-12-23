Marvel показала первый тизер фильма «Мстители: Судный день» 2026 года

Компания Marvel представила первый тизер фильма «Мстители: Судный день», посвященный Стиву Роджерсу (роль исполнит Крис Эванс). Премьера супергеройского кино запланирована на 18 декабря 2026 года. Режиссеры — Энтони и Джо Руссо. Видео доступно на официальном Youtube-канале Marvel.

В тизере показано, как Стив Роджерс вместе с женой Пегги Картер и новорожденным сыном живет на тихой ферме. В одной из сцен он едет на мотоцикле к дому и с ностальгией рассматривает свой синий шлем, напоминающий костюм Капитана Америки. Ролик завершается словами: «Стив Роджерс вернется в фильме "Мстители: Судный день"». Финальный кадр — обратный отсчет времени, который закончится ровно через год — к выходу картины.

Видео показывает итог путешествий Роджерса во времени, показанных в фильме «Мстители: Финал» (2019). После спасения мира от Таноса Стив возвратился в основную временную линию Marvel и передал щит бывшему помощнику Сэму Уилсону. После этого герой отправился в прошлое, чтобы воссоединиться с Пегги. Благодаря технологиям путешествий во времени они смогли пожениться и десятилетия прожить вместе.

Помимо Криса Эванса, в фильме «Судный день» сыграли Крис Хемсворт, Дэнни Рамирес, Себастьян Стэн, Пол Радд, Том Хиддлстон, Летиция Райт, Уинстон Дьюк, Симу Лю, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бахрах, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уайатт Рассел, Ханна Джон-Камен и Льюис Пуллман.