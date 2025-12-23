Китай пообещал ответить на запрет продажи импортных дронов в США

Власти Китая примут решительные меры в ответ на введенный США запрет на продажу беспилотников иностранного производства. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР.

В официальном сообщении китайского ведомства указано, что Пекин настаивает на отмене «ошибочных действий» со стороны Вашингтона. «Если США продолжат движение в этом направлении, китайская сторона решительно примет необходимые меры, мы будем твердо защищать законные права и интересы предприятий КНР»,— заверили в министерстве (цитата по ТАСС).

В Минкоммерции КНР не согласны с тем, что власти США игнорируют обычные коммерческие сделки и торговые отношения между китайскими и американскими компаниями, а также не учитывают мнение деловых кругов обеих стран. По оценкам китайского ведомства, Штаты неоднократно пренебрегали понятием национальной безопасности и использовали собственное влияние для «нанесения удара» по зарубежным предприятиям. «Это типичный пример деформации рынка и односторонних методов запугивания»,— пояснили в министерстве.

В Федеральной комиссии по связи США говорили, что запрет на продажу импортных беспилотников связан с вопросами национальной безопасности из-за подготовки к масштабным мероприятиям — чемпионату мира по футболу 2026 года и Олимпийским играм 2028 года. Кроме того, американская сторона рассчитывает, что мера положительно повлияет на развитие собственного производства дронов.