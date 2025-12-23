«Проблема Венесуэлы меркнет на фоне столь грандиозных планов»

«Золотой флот» вместо войны с Венесуэлой: Дональд Трамп вновь выступил с неожиданным заявлением. Многие журналисты и различные инсайдеры уверяли, что президент США точно объявит о начале военной операции против режима Николаса Мадуро. Однако вместо этого Трамп анонсировал строительство суперлинкоров нового класса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные инициативы направлены на повышение рейтинга нынешнего лидера Америки.

Дональд Трамп уже второй по счету раз заставил напрячься СМИ и прогрессивное мировое сообщество. Президент США анонсировал важное совместное заявление с министром войны Питером Хегсетом и главой Военно-морских сил, адмиралом Джеймсом Килби. Ждали объявления об ударах по Венесуэле, но в итоге было заявлено о строительстве «золотого флота» ВМС США. Речь о линкорах принципиально нового класса, естественно, под названием «Дональд Трамп», которые будут оснащены суперсовременным оружием, в том числе и с ядерным наполнением. Глава Белого дома отдавал предпочтение именно этому типу кораблей как символу американской боевой мощи, что внушает страх врагам и соответствует концепции «мира через силу». Кроме того, 47-му президенту США явно импонирует золотая тема. Золото, как известно, называют «царем металлов». Ранее Трамп объявил о создании, опять же, не имеющей аналогов в мире системы ПВО «Золотой купол» (не путать с израильским «Железным куполом»), которая способна защищаться от всех типов ракет.

Не будем отбирать хлеб у военных экспертов и оценивать всё это с технической точки зрения. Так кажется, что она здесь пока полностью отсутствует. Все эти заявления сугубо политические и адресованы в первую очередь Китаю, который активно развивает свой как гражданский, так и военный флот. Америку он здесь, к слову, уже давно перегнал: за десять лет достигнуто более чем двукратное преимущество. Пока западный мир сражается за климат, толерантность и гендерное равенство, Китайская Народная Республика захватывает все, что только возможно захватить, и проводит глобальную экспансию. И это касается не только Военно-морских сил. Пекин, кстати, выражал большое недовольство по поводу системы «Золотой купол», мол, это нарушает баланс сил в мире. В свою очередь, Россия тоже строит суда разных классов и тоже превосходит Америку по многим позициям, в частности, по ледокольному флоту. Сам Трамп признал, что у США есть один-единственный действующий ледокол, а у Российской Федерации их аж 48. Поэтому США решили заказать такие суда у Финляндии. Но хочется спросить: а что же все-таки с Венесуэлой? Ответ понятен: эта проблема явно меркнет на фоне столь грандиозных планов.

Хотя нельзя исключать, что эскалация конфликта не будет анонсирована и произойдет внезапно. Такое тоже в духе нынешнего американского лидера.

Он ломает повестку и принимает решения, которые, казалось бы, не соотносятся с текущим положением дел. Как бы то ни было, в США возрождают линкоры, и такой шаг выглядит спорным, потому что раньше считалось, что главный козырь военной мощи Америки — это авианосцы, не имеющие аналогов в мире. Но не зря Трамп говорил, что линкоры ему нравятся больше. Значит, так тому и быть.

