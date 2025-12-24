В Черноземье 25 декабря ожидается морозная и пасмурная погода, до -9°C

В четверг, 25 декабря, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода. Во всех регионах, за исключением Тамбовской области, прогнозируется отсутствие осадков. Температура будет варьироваться от -3°C до -9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от -4°C до -9°C. В течение дня будет морозно и пасмурно. Ветер западный, до 12 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от -4°C до -7°C, а порывы ветра будут до 13 м/с. В течение дня ожидается облачная погода.

В Курске утром температура воздуха составит -8°C, днем поднимется до -4°C, вечером и ночью задержится на том же уровне. На протяжении всего дня будет морозно и пасмурно. Ветер до 10 м/с.

В Липецке также будет морозная и облачная погода. Утром температура воздуха составит -6°C, днем будет -3°C, вечером задержится на том же уровне, а ночью понизится до -4°C. Юго-западный и западный ветер с порывами до 13 м/с.

В Орле в течение дня будет морозно и пасмурно. Утром температура воздуха составит -5°C, днем будет -3°C, вечером и ночью задержится на том же уровне. Ветер — до 15 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. В течение дня прогнозируется снег. Утром температура составит -7°С, а ночью поднимется до -4°С. Ветер с порывами до 11 м/с.

Алина Морозова