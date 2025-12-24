Алкоголь скинул четвертинку

В январе—ноябре 2025 года в России выдача новых лицензий на торговлю крепким алкоголем в ритейле и общепите сократилась на четверть год к году, до 10,5 тыс. Сказалось в первую очередь снижение спроса на такую продукцию из-за роста на него цен, говорят эксперты. Негативную роль сыграли и ограничения на торговлю спиртным в целом ряде регионов страны.

По подсчетам сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, в январе—ноябре в России было выдано около 10,5 тыс. лицензий на продажу крепкого алкоголя, что на четверть меньше год к году. До этого на протяжении двух лет тенденция на рынке была противоположной, отмечают в компании. Сейчас в России всего около 33,2 тыс. действующих разрешений на розничную продажу алкоголя, следует из подсчетов Rusprofile. До сентября одну лицензию можно было оформлять сразу на ряд точек. Но сейчас разрешение надо получать отдельно на каждый магазин, кафе, бар или ресторан. Оформленные ранее лицензии при этом останутся действующими до конца своего срока.

Согласно данным Rusprofile, выдача разрешений для ритейлеров сократилась на 26,9%, до 5,09 тыс. Всего в России спиртное сейчас продают в 188,2 тыс. магазинов. По числу таких объектов лидируют Подмосковье (более 10,5 тыс. точек), Краснодарский край (около 8,3 тыс.) и Москва (примерно 7,3 тыс.). Для сравнения: в Чечне работает всего один магазин, где можно приобрести крепкий алкоголь, девять — в Ингушетии, в Байконуре, где расположен одноименный космодром,— 23.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет «Магнит», X5, «Ленту» и других крупных ритейлеров) “Ъ” не ответили. В «Ленте» заявили, что «не отмечают каких-либо проблем» с получением лицензий.

По данным Rusprofile, разрешений на розничную продажу алкогольной продукции в заведениях общепита в этом году выдали меньше на 22% год к году, или около 5,4 тыс.

Сейчас на всю страну действует 24,1 тыс. лицензий, распространяемых на 35,9 тыс. заведений общепита. Каждое седьмое заведение (около 5,19 тыс. точек) работает в Москве.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский снижение выдачи лицензий объясняет в первую очередь сокращением продаж алкоголя. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—ноябре продажи алкоголя (без учета пива, сидра, медовухи и подобных напитков) упали на 9,8% год к году, до 181,98 млн декалитров. Такая динамика в основном продиктована значительным подорожанием таких напитков из-за повышения акцизов и минимальной розничной цены с начала 2025 года.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица также фиксирует снижение количества запросов на получение лицензий на торговлю алкоголем. Заметно на лицензировании сказались и региональные ограничения, добавляет Андрей Московский. С марта различной степени ограничения на торговлю спиртным начали вводить в Вологодской, Кировской, Костромской, Мурманской, Московской, Ленинградской областях, в Забайкалье, Якутии, Калмыкии. В таких условиях открывать новые заведения или точки торговли алкоголем становится достаточно рискованно для инвесторов, констатирует он.

Этот год выдался тяжелым для ресторанного бизнеса, говорит основатель Zemskiy Group Владислав Земский. По его оценке, в среднем спрос в отрасли упал на 20–35%.

Соответственно, и открытие новых ресторанов в большинстве случаев заморожено, а с ними и получение алкогольной лицензии, констатирует он. При этом не наблюдается явной тенденции, что пить в ресторанах стали меньше, отмечает он. Традиционно в ритейле и общепите было много предприятий, работающих как индивидуальные предприниматели, но с сентября 2025 года они лишились возможности получать лицензию на торговлю крепким алкоголем, обращает внимание Елена Перепелица. В следующем году снижение выдачи лицензий продолжится, прогнозирует эксперт.

Владимир Комаров, Дарья Андрианова