Отправленный в колонию пермский экс-депутат не смог обжаловать приговор в кассации

Седьмой кассационный суд в Челябинске отказал адвокатам Виктора и Егора Плюсниных и Юрия Рогожникова в обжаловании приговора и оставил его в силе. Об этом пишет Properm.ru. Господа Плюснины и Юрий Рогожников обвинялись в особо крупном мошенничестве и отмывании денег при строительстве дома для сирот в Добрянке и получили реальные сроки наказания. Они пытались оспорить определение Пермского краевого суда.

Напомним, Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников были осуждены к условным срокам за хищение более 300 млн руб., выделенных для строительства дома для детей-сирот в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы худшего качества, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена.

В мае текущего года Пермский краевой суд приговор первой инстанции изменил. Виктор Плюснин получил пять лет девять месяцев колонии общего режима, его сын пять лет, сотрудничавший со следствием господин Рогожников — три года. Сам бывший депутат виновным себя не признал и настаивал на оправдательном приговоре. На решение Добрянского и Пермского краевого судов была подана кассационная жалоба.