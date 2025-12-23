Депутаты вошли в положение

Дума Краснокамского округа после смены руководителя муниципалитета обновила положение о его денежном содержании и премировании. К предыдущему документу, принятому при предыдущем главе Игоре Быкаризе, возникли претензии у прокуратуры. Ее не устроило, что размер премии устанавливается самим главой. По новому документу, ежегодная премия будет выплачиваться по решению думы после заслушивания руководителя об итогах работы. При этом предыдущее положение дума считает законным. Эксперты полагают, что после прекращения полномочий господина Быкариза по решению суда депутаты решили не продолжать конфликт.



На минувшей неделе дума Краснокамска единогласно приняла решение об утверждении нового положения «О гарантиях выборному должностному лицу Краснокамского муниципального округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе». Документом главе устанавливаются фиксированные ежемесячные надбавки за особые условия труда, выслугу лет и работу со сведениями, составляющими гостайну. Основное новшество положения — выплата ежегодной премии только на основании решения окружной думы после годового отчета главы. Размер премии составляет два ежемесячных вознаграждения. Документ вступит в действие с 1 января 2026 года.

Предыдущее положение было принято, когда Краснокамским округом руководил Игорь Быкариз (возглавлял муниципалитет с 2018 по октябрь 2025 года). На протяжении нескольких лет он конфликтовал с прокуратурой города под руководством Михаила Третьякова. Сначала надзорный орган добился увольнения в связи с утратой доверия двух подчиненных господина Быкариза, а в октябре этого года по иску прокуратуры Пермский краевой суд принял решение прекратить полномочия с этой же формулировкой уже самого главы.

После этого надзорный орган принес протест на положение о выплатах руководителю муниципалитета (по документу, глава округа сам определяет размер своих премий и подписывает распоряжение об их выплате). По мнению прокуратуры, такая практика порождает условия для личной заинтересованности главы, что нарушает антикоррупционное законодательство. Авторы протеста сочли, что решение о выплатах главе и их размере должна принимать городская дума. В итоге протест прокурора депутатами был отклонен.

Кроме того, как утверждают источники, прокуратура внесла представление в администрацию Краснокамска, в котором якобы предложила взыскать с господина Быкариза полученную сумму премий за три года. Сам бывший глава после ухода с муниципальной службы продолжает заниматься политической деятельность, он возглавляет местное отделение «Единой России».

Отметим, что проект нового положения о выплатах рассматривался на заседании думы, в ходе которого депутатам был представлен временно исполняющий полномочия главы округа бывший региональный министр и вице-премьер Александр Борисов. По данным «Ъ-Прикамье», во время рассмотрения на думе проекта нового положения у представителя надзорного органа возник ряд вопросов. В частности, он поинтересовался, почему депутаты не внесли изменения в опротестованный прокуратурой документ, а решили принять новый. Ему пояснили, что дума не считает «старое» положение нарушающим антикоррупционное законодательство. При этом принятие таких решений является исключительной компетенцией думы.

Собеседник «Ъ-Прикамье» полагает, что если прокуратура все же решит взыскивать средства с господина Быкариза, то спор о законности выплаты премии дойдет до суда: «По логике, для получения такого решения необходимо признавать недействительным положение, которое уже и так утратит силу после принятия нового, а затем уже обжаловать бездействие администрации, если она откажется выполнять требования, изложенные в представлении».

Политический консультант Людмила Ознобишина полагает, что в итоге депутаты думы Краснокамского округа после ухода господина Быкариза решили не продолжать конфликт с прокуратурой. «Это было противостояние конкретных личностей, которое продолжалось из года в год,— отмечает эксперт.— В результате ни к чему хорошему оно не привело. Думаю, в итоге депутаты решили перевернуть эту страницу в истории города и после смены главы наладить конструктивные отношения».

