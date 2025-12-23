Сначала шоу, а потом мораль

Театр имени Комиссаржевской выпустил громкую премьеру — музыкальный спектакль Алексея Франдетти «Трехгрошовая история» по мотивам «Оперы нищих» Джона Гея, но с музыкой Курта Вайля. На премьеру в Петербург отправилась Марина Шимадина.

Фото: Пресс-служба Театр им. В.Ф. Комиссаржевской Постановка удалась не столько как драматический спектакль, сколько как мюзикл (в центре — Иван Ожогин в роли Мэкки Макхита)

Театр имени Комиссаржевской уже давно не входил в круг петербургских ньюсмейкеров. Однако вот уже второй сезон под управлением нового художественного руководителя — директора Виктора Минкова — он постепенно оживает. Тут сделали ставку на классику, но в яркой, зрелищной, современной подаче. В этот раз Минков спродюсировал потенциальный хит, пригласив на постановку Алексея Франдетти, с которым раньше успешно работал в «Приюте комедианта» (сейчас Театр на Садовой) над мюзиклами «Дорогой мистер Смит» и «Айсвилль», отмеченными «Золотой маской».

Материал выбран беспроигрышный — «Опера нищих» Джона Гея, которая послужила основой для знаменитой «Трехгрошовой оперы» Брехта с зонгами Курта Вайля. Едкая сатира на английское общество, где преступники не сильно отличаются от власть имущих и действуют примерно теми же методами грабежа и обмана.

Но постановка Алексея Франдетти — не «Опера нищих» и не «Трехгрошовая опера», а нечто среднее. Сохраняя систему персонажей Брехта, совместно с актрисой и переводчицей Юлией Дякиной они создали свое либретто, переписав и всем знакомые тексты зонгов.

А музыкальный супервайзер Елена Буланова адаптировала партитуру Вайля для драматической сцены, стремясь передать эстетику кабаре. Причем в бродячий оркестр тут превращаются сами актеры, играя на самых разных инструментах, включая волынку.

Художник Анастасия Пугашкина создала впечатляющий образ лондонских трущоб, сколоченных из грубых досок, сквозь которые, однако, пробивается божественный свет Ивана Виноградова. Сцену закрывает рваный, словно погоревший занавес, а костюмы передают «блеск и нищету» викторианской Англии. Вопреки названию постановка получилась явно не «трехгрошовой».

Но если марксист Брехт описывал жизнь лондонского дна с точки зрения социальной критики («Сначала — хлеба, а потом мораль»,— заявляли его герои), то Алексея Франдетти больше интересует карнавальная, площадная стихия игры. Для режиссера легендарный Макхит — прежде всего звезда преступного мира, артист-виртуоз вроде Остапа Бендера. А папаша Пичем (Егор Бакулин), король нищих, тут строит свой бизнес как театральный антрепренер и раздает попрошайкам роли согласно их способностям.

Так что противостояние двух банд превращается в артистический баттл, а главным «яблоком раздора» становится дочь Пичема Полли, вышедшая замуж за главаря конкурентов.

Играющая ее Евдокия Малевская очень убедительна и вокально, и драматически. Хрупкая и наивная девушка вскоре обнаруживает стальной характер маленькой разбойницы — и в яростной борьбе с якобы беременной соперницей Люси (Екатерина Карманова), и в управлении шайкой. Яркими и выразительными получились и другие женские образы — покинутой и надломленной проститутки Дженни Малины (Кристина Кузьмина), и гротесковой, вечно пьяной мамаши Пичем (Елизавета Нилова) в огненно-рыжем парике.

На главные мужские партии — Макхита и его приятеля, полицейского Брауна — приглашены звезды мюзиклов Иван Ожогин и Кирилл Гордеев. Причем время от времени они будут меняться ролями. На первых показах Макхита играл Ожогин, известный по мюзиклам «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Джекил и Хайд» и так далее. В его герое тоже было нечто демоническое и аристократически-надменное, и смотрел на остальных сверху вниз он не только в силу своего двухметрового роста. Этот самовлюбленный тип красуется даже в тюремной камере, но его смерть становится гибелью большого артиста.

Мелкие жадные пираньи съедают большую «акулу», с которой Мэкки сравнивают в зонге. Кирилл Гордеев в роли слабохарактерного копа, напротив, демонстрирует неожиданную для записного красавца комедийность. Но голос-то не скроешь, и знаменитая «Солдатская песня» в их исполнении превращается в дуэт «двух теноров» — вопреки требованиям Брехта, который запрещал своим артистам петь красиво, так как они должны не услаждать слух зрителей, а взывать к их разуму и пробуждать критическое мышление.

Алексей Франдетти настаивает, что нынешняя премьера — не мюзикл, а именно музыкальный спектакль в драматическом театре.

И если на уровне сюжета шайка Пичема борется с бандой Макхита, главным внутренним конфликтом постановки становится столкновение на одной сцене драмы и мюзикла как разных способов актерского существования.

Для драматического спектакля тут не хватает подробного психологического разбора ролей, мотивировок и отношений между героями. Но с точки зрения мюзикла шоу явно удалось. Актеры Театра имени Комиссаржевской отлично освоили вокал, танец, игру на инструментах, и музыкальные номера собирают щедрые аплодисменты зала. Трудно не поддаться манкому обаянию музыки Вайля — в конце концов, как говорится в другом известном мюзикле, «жизнь — это кабаре».