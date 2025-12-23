Лукашенко поручил выставить счет за геноцид белорусов в Великую отечественную

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому генпрокурору Дмитрию Горе выставить материальный счет странам, виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По словам господина Лукашенко, хотя многие факты уже выявлены и трудно найти что-то новое, расследование необходимо завершить, а счет предъявить обязательно.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны»,— сказал белорусский президент (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко добавил, что выставлять счет следует не в долларах США из-за их стремительного обесценивания, а в иной форме, которая отражала бы историческую ответственность виновных. Глава государства напомнил, что при оккупации была разрушена целая республика. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет не менее $2,3 трлн.

Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд страны уже несколько уголовных дел по обвинению в геноциде своего народа Ганса Ойгена Зиглинга. Он служил в составе СС и охранной полиции.