Поздравление от народной артистки РФ, примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой
Фото: Из личного архива Дианы Вишневой
Дорогие читатели газеты «Коммерсантъ»!
Думаю, сегодня мы особенно остро ощущаем, как ускоряется ритм нашей жизни. В этом потоке важно не потерять себя и сохранить в себе все то, что делает нас человечными. Стараться найти мир как вокруг, так и мир в себе.
Оставайтесь благородными и великодушными! Ищите, что вас поддерживает, питает и вдохновляет. И один из таких источников — искусство. В искусстве отражаемся все мы: наша история, наше настоящее. И наш взгляд в будущее.
Искусство делает человека добрее, помогает чувствовать мир тоньше и видеть друг друга яснее. Оно объединяет и говорит на универсальном языке.
Я желаю вам доброго волшебства и того личного чуда, которое каждый из нас неизменно ждет от нового года!
И, конечно, желаю успешного 2026 года «Коммерсанту» — газете, которую читаю сама и которая многие годы поддерживает марку профессионального и компетентного издания, уделяя внимание не только бизнесу и политике, но и гуманитарной сфере, культуре и искусству!