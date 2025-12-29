Поздравление от народной артистки РФ, примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Дианы Вишневой Фото: Из личного архива Дианы Вишневой

Дорогие читатели газеты «Коммерсантъ»!

Думаю, сегодня мы особенно остро ощущаем, как ускоряется ритм нашей жизни. В этом потоке важно не потерять себя и сохранить в себе все то, что делает нас человечными. Стараться найти мир как вокруг, так и мир в себе.

Оставайтесь благородными и великодушными! Ищите, что вас поддерживает, питает и вдохновляет. И один из таких источников — искусство. В искусстве отражаемся все мы: наша история, наше настоящее. И наш взгляд в будущее.

Искусство делает человека добрее, помогает чувствовать мир тоньше и видеть друг друга яснее. Оно объединяет и говорит на универсальном языке.

Я желаю вам доброго волшебства и того личного чуда, которое каждый из нас неизменно ждет от нового года!

И, конечно, желаю успешного 2026 года «Коммерсанту» — газете, которую читаю сама и которая многие годы поддерживает марку профессионального и компетентного издания, уделяя внимание не только бизнесу и политике, но и гуманитарной сфере, культуре и искусству!