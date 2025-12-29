Пессимист против пессимиста

Заведующий отделом бизнеса Анатолий Костырев

Вопрос «Стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст», кажется, становится все менее актуальным для российского бизнеса. В 2025 году ответы все больше представляли собой описания того, как жидкость стремительно утекает и вот-вот вытечет до конца. Более того, представители различных отраслей как будто вступили в негласное соревнование, стремясь показать уровень бедствия.

Если в 2024 году в однозначной «красной зоне», пожалуй, находились в первую очередь угольщики, которые и сегодня продолжают страдать из-за низких мировых цен, санкций, логистических сложностей, то сегодня список страдающих промышленных сфер расширился.

О кризисе без перспектив выхода в ближайшие годы говорят металлурги, столкнувшиеся с сокращением внутреннего спроса, который невозможно компенсировать экспортом по причине тех же санкций и мирового доминирования дешевой китайской стали.

Производители сельхозтехники, несмотря на наблюдаемое замедление темпов падения продаж, что может быть признаком прохождения дна кризиса, подчеркивают, что предпосылок для улучшения спроса в 2026 году никак не просматривается. Аналогичная тенденция на рынке дорожно-строительной техники также не означает выправления ситуации, не устают повторять машиностроители.

О давлении на свою отрасль заговорили даже там, где, казалось бы, конъюнктура максимально благоприятная, например — золотопромышленники, хотя цены на золото в 2025 году обновляли рекорд за рекордом. Тем не менее в одной компании, комментируя финансовые результаты за полугодие — двузначный рост выручки, EBITDA и чистой прибыли,— отметили рост себестоимости добычи и проблему с нехваткой кадров. А на днях я услышал, что и в сфере перевозки минеральных удобрений ждут ухудшений. При этом в 2025 году экспорт российских удобрений достигнет исторически максимального уровня — 65 млн тонн, и цены на основные виды химической продукции остаются относительно высокими.

Угнетенные настроения части бизнеса, впрочем, можно объяснить. Кризис, вероятно, уже стал настолько привычным для многих компаний, что работа в иных условиях кажется чем-то нереальным.

Можно вспомнить и особенности национального характера, которому, как считается, ближе некая угрюмость. Наконец, могут быть свежи в памяти примеры, когда отраслям, которые, по мнению властей, стали жить слишком хорошо, приходилось за это расплачиваться. Самый яркий подобный случай был в 2021 году, когда бывший тогда первым вице-премьером Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. «сверхдоходов». Для отрасли это закончилось введением акциза на жидкую сталь, от которого компании уже в кризис, но пока безуспешно, призываются отказаться.

