На территории депо «Нижегородэлектротранса» нашли незаконно построенные гаражи

Прокуратура Нижнего Новгорода требует изъять в государственную собственность 10 гаражных боксов, незаконно построенных частными лицами на земле ГП «Нижегородэлектротранс» при содействии бывшего директора Алексея Коречкова. Во времена его руководства предприятие работало в статусе муниципального унитарного.

По данным прокуратуры, в 2008 — 2013 годах директор «Нижегородэлектротранса» привлек дольщиков для строительства гаражных боксов на территории трамвайного депо на улице Генерала Ивлиева. Он обеспечил получение разрешения на проектирование, от лица МУПа подписал с физическими лицами договоры инвестирования для дальнейшего обращения построенных гаражей в частную собственность.

Собранные с 10 дольщиков 1,5 млн руб. на баланс «Нижегородэлектротранса» так и не поступили.

По окончании строительства директор МУПа обратился в Росреестр для регистрации на себя права собственности на построенные объекты, но получил отказ. После этого через суд директор «Нижегородэлектротранса» совместно с участниками инвестиционных контрактов смогли получить гаражи в собственность.

Сейчас от городской прокуратуры в Советский районный суд Нижнего Новгорода поступил гражданский иск. В прокуратуре считают, что гаражи получены в собственность физическими лицами коррупционным путем. Поэтому ведомство просит прекратить права собственности ответчиков на гаражные боксы и обратить их в доход государства.

В настоящее время введен запрет на регистрацию любых сделок с этой недвижимостью, передачу ее в пользование третьим лицам, проведение реконструкции и перепланировки.

Также правоохранительные органы ведут процессуальную проверку, по окончании которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

