Поздравление от председателя СКР генерала юстиции РФ Александра Бастрыкина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СКР Фото: Пресс-служба СКР

Дорогие товарищи!

Пусть наступающий год станет для всех годом созидания, взаимопонимания и крепкой веры в лучшее, а в каждом доме царят мир и достаток, сердца наполняются надеждой и любовью, забота о родных и близких делает нас еще сильнее.

Мы же продолжим наше правое дело — защиты граждан, их прав, восстановления справедливости, торжества закона.

Мне бы хотелось пожелать, чтобы в новом году каждый человек чувствовал себя защищенным, жил в атмосфере милосердия и взаимопонимания, не оставался наедине со своей бедой.

Мы слышим голос каждого и стараемся изо всех сил, чтобы жизнь вокруг стала безопаснее и человечнее, чтобы мы не просто мечтали о добром и справедливом мире, а каждый день своими конкретными делами, высокими результатами работы приближали его.