Поздравление от председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой

Дорогие сограждане — читатели и слушатели умных, интеллектуальных, высокопрофессиональных, подчас ироничных и едких, но всегда талантливых материалов издательского дома «Коммерсантъ»!

Нам не дано предугадать, какие события в грядущем году «запланировали» для Земли Свыше — там… за пределами человеческого разума)))… Но при этом никто не может отнять у нас с вами возможность строить свои грандиозные планы, генерировать фантастические идеи, мечтать, ожидать, как в детстве, Новогоднего Чуда, и от всей нашей широкой Души желать Счастья и процветания нашим родным, близким, любимым, друзьям, коллегам, соседям! И пожелать от всех нас Большой Победы нашей любимой Стране!

Смею предположить, что 2026 год будет перенасыщен событиями во всех сферах человеческого бытия,

и я хочу пожелать каждому из вас не просто устоять в грядущих турбулентных вихрях, а обрести невероятную устойчивость, ясную перспективу и большой Успех, полностью раскрыв свои дремлющие таланты и способности, о которых, быть может, многие из вас пока и не подозревают!

И никакого пессимизма! Пусть ваш стакан всегда будет полон не наполовину, а доверху, вставайте всегда с правой ноги и встречайте каждый день 2026 года с умной улыбкой уверенного в себе человека, который готов все преодолеть и быть не просто счастливым, но и сделать счастливыми своих близких! С наступающим 2026 годом!