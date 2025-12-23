Минобороны Польши утвердило программу развития вооруженных сил до 2039 года

Министерство национальной обороны Польши утвердило программу развития вооруженных сил государства до 2039 года, сообщили в пресс-службе министерства.

Документ утвердил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Программа имеет стратегическое значение, поскольку определяет приоритеты обороны страны и преобразует их в практические возможности, рассказали в пресс-службе.

Приоритеты Польши включают в себя противовоздушную и противоракетную оборону, разработку БПЛА и систем противодействия им, разведку, мобильность и логистику армии, а также военную подготовку и боевую готовность. Полный текст документа засекречен.