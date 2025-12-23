ХК «Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Новосибирске и закончилась со счетом 5:0.

В составе «Автомобилиста» отличились: Рид Буше (дубль), Юрий Паутов, Стефан Да Коста и Никита Трямкин.

«Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 30 очков. «Автомобилист» с 45 баллами располагается на четвертом месте.

Следующий матч «Шоферы» проведут в Астане против «Барыса» 25 декабря.

Полина Бабинцева