Самарские цыгане в рамках нацпроекта получали пособия на несуществующих детей

В Чапаевске Самарской области двумя участницами цыганской этнической преступной группы (ЭПГ) осуществлялась противоправная деятельность, связанная с хищением средств, выделенных в рамках национального проекта «Демография». УФСБ России по региону установило, что женщины обналичивали материнский капитал и получали ежемесячные социальные выплаты, используя поддельные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

Александра Виноградова и Сюзанна Карабаненко предоставили в «ГУСЗН Самарского округа» фиктивные свидетельства о рождении детей, что позволило им оформить и обналичить выплаты, приобретая земельные участки в Пензенской области. Кроме того, на основании недостоверной информации они несколько лет получали ежемесячные социальные выплаты.

Общий ущерб, нанесенный противоправными действиями участниц цыганской ЭПГ, превысил 500 тыс. руб. По материалам УФСБ СУ СК России по Самарской области возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Чапаевский городской суд обеих обвиняемых признал виновными. Александра Виноградова приговорена к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 389,3 тыс. руб. в пользу министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Сюзанна Карабаненко приговорена к штрафу в размере 350 тыс. рублей в доход государства.

Андрей Сазонов