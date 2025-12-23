«Росатом» готов к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация готова к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС. По его словам, необходимо учитывать условия для обеспечения безопасности на станции.

«В рамках законодательства, в рамках безусловного обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, в рамках поддержки высокопрофессионального коллектива мы готовы к международным дискуссиям и готовы к международному сотрудничеству»,— заявил Алексей Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, обсуждать на переговорах можно в том числе «коммерческий аспект деятельности» Запорожской АЭС. При этом управлять ею может только эксплуатирующая станцию организация, подчеркнул гендиректор «Росатома».

В изначальной версии мирного плана США предполагалось, что Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50. The Washington Post позднее писала, что обсуждалась возможность перехода станции под контроль США. Компромисс по этому вопросу пока не найден.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Лусине Баласян