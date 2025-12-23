Нержавеющий «Броненосец»

Сто лет назад состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"». О том, как на протяжении десятилетий менялась оптика восприятия легендарной киноленты, рассказывает Андрей Плахов.

Фото: РИА Новости Сергей Эйзенштейн монтировал свое детище вплоть до последних минут перед премьерой

Скорее всего, живых свидетелей съемок «Броненосца» уже не осталось. Одного из последних я встретил десять лет назад в далеком Рио-де-Жанейро, ему тогда было 99. Борис Соломонович Шнайдерман, ровесник Октябрьской революции, вырос в Одессе, уехал с родителями в Бразилию и стал там главным переводчиком русской литературной классики. Однажды вместе с другими мальчишками восьмилетний Борис пошел поиграть на Потемкинской лестнице, а там шла киносъемка: по лестнице спускались элегантные дамы, потом появились вооруженные повстанцы, среди толпы — детская коляска... Всем происходящим командовал какой-то человек с буйной шевелюрой: то был Эйзенштейн.

Первоначально планировалось, что в фильме будут отображены события всего 1905 года в Москве, Петербурге, в Закавказье и на Дальнем Востоке; этому замыслу отвечал сценарий, написанный матерой коммунисткой Ниной Агаджановой. Эйзенштейн начал со съемок в Ленинграде, но помешали туманы, к тому же поджимали сроки сдачи фильма, и тогда режиссер принял решение ограничиться лишь одним из эпизодов сценария — восстанием на «Потемкине». И перенес съемки в Одессу. Это оказалось гениальным ходом: получилась емкая, сжатая полнометражная метафора революции.

«Броненосец "Потёмкин"» впервые показали в декабре 1925 года на торжественном заседании, посвященном юбилею революции 1905 года. Это был первый случай демонстрации фильма в Большом театре: ведь в то время кино еще не считали за искусство, и вокруг этой затеи было много скепсиса.

Когда наступил день премьеры, Эйзенштейн с помощниками еще монтировали фильм. Оператор Эдуард Тиссэ уехал с готовыми частями в Большой театр и вынужден был начать показ. Григорий Александров, едва «доклеив» последнюю часть, повез ее, но его мотоцикл сломался, и ему пришлось бежать до театра пешком. Когда он взлетел по лестнице к кинобудке, услышал гром аплодисментов. В это время на экране появился поднимающийся на мачту «Потемкина» красный флаг. На самом деле снимали белый, а потом на 108 кадрах вручную красили его красными чернилами.

Это было начало триумфальной судьбы фильма. Ее участниками стали даже Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс: оба летом 1926 года приехали в Советский Союз, чтобы заманить Эйзенштейна в Голливуд. Ровно через месяц после московской премьеры показ «Потемкина» состоялся в Берлине. Картина вызвала огромный энтузиазм публики и неодобрение властей. На премьере был король Швеции Густав V. В советской прессе ликовали: «В Берлине на просмотре "Потемкина" присутствовал шведский король и так хлопал — чуть себе руки не отбил». Следующей после Берлина остановкой на маршруте славы стал Лондон. Фильм тут же запретили, но показывали на подпольных собраниях Компартии — смотреть его приезжали даже из Франции. Впрочем, скоро он добрался и до Парижа, тоже произведя сенсацию. Большевики рассматривали картину Эйзенштейна как орудие пропаганды, делая упор прежде всего на зарубежный резонанс.

Три десятилетия спустя «Броненосец "Потемкин"» уже был абсолютной классикой. В 1958-м на Международной выставке в Брюсселе его признали лучшим фильмом всех времен и народов.

Знаменитые режиссеры — от Терри Гиллиама до Романа Полански — цитировали и даже пародировали хрестоматийные сцены на одесской лестнице. В СССР картину, конечно, канонизировали и выхолостили, сделав придатком идеологии и вызвав тем самым реакцию отторжения.

Когда я учился во ВГИКе, студенты хотели смотреть фильмы Антониони, Годара, Копполы, а вместо этого их заставляли бесконечно изучать творчество певцов революции — Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко. Эту троицу тогда многие просто возненавидели вместе с ее фильмом-флагманом, который пренебрежительно называли «Бронетемкин "Поносец"». И только наиболее прозорливые из киноведов, такие как Наум Клейман, занялись серьезным изучением Эйзенштейна и его шедевра.

А там было чем заняться. Тут и важнейшие открытия в области киноязыка — «монтаж аттракционов», или «интеллектуальный монтаж». И мощные параллели с кубизмом, конструктивизмом, сюрреализмом. И преодоление специфики немого кино: как говорил сам Эйзенштейн, «рожденное музыкой изображение неминуемо стремится звучать». Эмоциональные пики: катящаяся с лестницы коляска с ребенком, сапоги наступающих солдат, разбитое пенсне врача — все это создает колоссальное напряжение.

Самым важным оказалось умение отделить пропагандистские задачи от того этического импульса, который руководил режиссером в его работе.

Как ни пытались идеологи присвоить знаменитый фильм, представив его «школой революции», то есть революционного насилия, универсальное воздействие картины на зрителей разных стран и культур объясняется совсем другим.

По словам Клеймана, это прежде всего фильм о человеческом достоинстве, о братстве людей.

Каждый раз, когда я бывал на публичных показах «Броненосца», убеждался в его непреходящей магии. Энергия массовых сцен переходила в зал, заражала зрительский коллектив. Один такой показ в 2012 году происходил прямо на Потемкинской лестнице во время Одесского кинофестиваля в присутствии звезд мирового кино. Там же шли другие классические фильмы: Клаудия Кардинале представляла «Восемь с половиной» Феллини, Джеральдина Чаплин — «Огни большого города» своего великого отца. А когда смотрели Эйзенштейна, звезды сидели на ступенях лестницы, и аутентичность этого места окрашивала событие особенно сильной эмоцией.

А в этом году я представлял юбилейный показ «Броненосца» в Финляндии, в лапландском городке Соданкюля. На плакате проходящего там кинофестиваля был изображен Матрос из «Потемкина» рядом с Одри Хепберн и Джеймсом Дином — иконами мирового кино. Публика всех возрастов стояла в очереди, зал был полон, ни одного свободного кресла. Зрители увидели в «Потемкине» нечто большее, чем революционную пропаганду или даже блистательный формальный эксперимент. Увидели воплощенную кинематографическими средствами мечту о мире без насилия и унижения.

Андрей Плахов