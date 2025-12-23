Глава Саратовской области поручил усилить меры безопасности из-за морозов и ветра

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание с заместителями председателя правительства, министрами и главами районов в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Основной темой обсуждения стали меры по обеспечению безопасности жителей в связи с понижением температуры и сильными ветрами.

По прогнозам, в ряде районов области температура воздуха опустится до 25 °C, а скорость ветра достигнет 20 м/с. Глава региона потребовал от профильных служб перейти в режим повышенной готовности и держать под контролем вопросы жизнеобеспечения населения. Он подчеркнул необходимость оперативной реакции на обращения граждан.

В связи с поздним ледоставом, который ожидается не ранее 25 декабря, в 38 муниципалитетах введен запрет на выход на лед. Губернатор поручил главам районов обеспечить безопасность жителей во время ледостава, организовать установку предупреждающих знаков и ограничить доступ к водоемам.

Господин Бусаргин отметил, что безопасность жизни и здоровья граждан является приоритетной задачей. «По каждой территории должно быть четкое понимание работы экстренных служб», — заявил он. Особое внимание должно быть уделено информационной работе с населением для предотвращения несчастных случаев на водоемах.

