В Саратовской области 829 человек получат новое жилье до конца 2026 года

В трех городах Саратовской области до конца 2026 года жилье получат 829 человек в рамках нового этапа программы переселения. Общий объем финансирования составит 1,3 млрд руб., сообщил глава региона Роман Бусаргин. В планах — расселить 15,5 тыс. кв. м.

В Саратове переселят 419 человек. Для них закуплено 67 квартир в новостройках, еще 33 объекта выставлены на аукцион. Соглашения о предоставлении выплат заключили с 36 гражданами. Губернатор отметил, что найден способ оперативного переселения жителей аварийного дома на улице Крымской.

В Энгельсе новое жилье получат 126 человек, для которых уже приобрели 41 квартиру. Ожидается, что первые 15 жильцов смогут заехать в новое жилье до конца текущего года.

В Ершове планируется переселить 284 человека, для которых ведется строительство двухсекционного дома. Шесть собственников получат выплаты вместо жилья.

По словам господина Бусаргина, за последние годы новое жилье получили около 13 тыс. человек. В ближайшее время почти 500 человек переедут в новостройки на улице Азина в Саратове. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на значительную финансовую нагрузку, продолжение программы является приоритетной задачей для региона. Софинансирование мероприятий из областного бюджета составляет около 40%. В течение следующих двух лет планируется расселить более 50 тыс. кв. метров жилья.

