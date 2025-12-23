Милонов обошел всех депутатов из Татарстана в рейтинге эффективности Госдумы

В опубликованном 26-м интегральном рейтинге эффективности депутатов Государственной Думы депутаты от Татарстана оказались ниже Виталия Милонова, занявшего 31-е место. Соответствующие данные опубликованы на сайте коэффициента полезности депутатов.

Самым эффективным среди представителей республики в Госдуме оказался Айдар Метшин, занявший 66-е место.

Всего в рейтинге представлены 15 депутатов от Татарстана. Среди них Олег Морозов, занявший 68-е место, Максим Топилин (74-е место), Илья Вольфсон (117-е место), Альфия Когогина (119-е место), Ильдар Гильмутдинов (280-е место), Айрат Фаррахов (287-е место), Татьяна Ларионова (295-е место), Руслан Гаджиев (297-е место), Рустам Калимуллин (345-е место), Марат Нуриев (364-е место) Азат Ягафаров (369-е место).

Наименее эффективными среди депутатов от Татарстана, согласно рейтингу, оказались Артем Прокофьев, занявший 402-е место в общем списке, Ирек Богуславский (406-е место) и Анатолий Иванов (424-е место).

Всего в рейтинге представлено 432 депутата.

Рейтинг составлен на основе четырех индексов: народного голосования, законотворческой активности, медийности и экспертной оценки работы в регионе. Оценка работы депутатов в регионах проводилась более чем 800 экспертами, политтехнологами и журналистами, учитывая взаимодействие с жителями и общественными организациями, работу с органами власти, контакты с региональными элитами, а также активность в интернете.

