Сказочный бал «Золушки» на арене «Мегаспорт»

Главная премьера традиционных для новогоднего и рождественского сезона ледовых шоу — «Золушка» продюсерского центра Татьяны Навки. Новинка была представлена 19 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт», там же до 8 января состоятся еще 28 представлений. На льду в ходе премьерных спектаклей блистали знаменитые мастера фигурного катания: Татьяна Навка в роли Феи-крестной, Виктория Синицина в роли Золушки, Никита Кацалапов в образе Принца, Повилас Ванагас (Король), Маргарита Дробязко (Мачеха), а также Егор Мурашов и Евгений Кузнецов в неожиданных амплуа сводных сестер Золушки. Для «Золушки» написана авторская музыка, которая благодаря воспроизведению через современную концертно-стадионную звуковую систему превращает балет на льду в полноценный мюзикл. Партию Золушки озвучивает Александра Жулина, Феи-крестной — Валерия, Короля — Филипп Киркоров, Принца — Александр Панайотов, Мачехи — Ани Лорак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 6

Специально для шоу разработан яркий и запоминающийся реквизит, включающий более 50 кинетических элементов и декораций, а также более 150 сценических костюмов персонажей. Подготовлены и поставлены сложные трюки и акробатические номера, которые выполняют в том числе каскадеры на коньках. Титульным партнером выступила нефтяная компания «Роснефть», генеральным партнером — Альфа-банк.