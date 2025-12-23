Новым замглавы администрации Пензы стал Константин Спиридонов

В администрации Пензы сменился заместитель главы по внутренней политике. Пост с 23 декабря занял Константин Спиридонов, который до этого работал помощником губернатора региона. Информация появилась на официальном сайте мэрии.

«Константин Владимирович имеет два высших образования. В 2006 году он окончил Пензенский государственный университет по специальности „Инженерное дело в медико-биологической практике“. В 2012 году получил диплом юриста в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва)»,— сообщили в администрации Пензы.

Кроме того, господин Спиридонов имеет опыт службы офицером внутренних войск МВД. Был помощником депутатов различных уровней — от Пензенской городской думы до Государственной думы РФ. Участвовал в избирательных кампаниях, являлся членом областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Работал руководителем коммерческих организаций.

Должность заместителя главы администрации Пензы по внутренней политике появилась в 2024 году. Тогда этот пост занял Андрей Шиганков. В июне этого года господин Шиганков стал первым заместителем мэра по организации деятельности администрации. До назначения Константина Спиридонова он временно курировал сферу внутренней политики.

Марина Окорокова