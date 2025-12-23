Главы Мурманской и Калининградской областей стали героями фейков об атаках ВСУ

Неизвестные создали фейковые видео с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных. В них якобы предупреждали об опасности отправлять суда в порты на фоне атаки ВСУ на корабли в Средиземном море.

Пресс-секретарь господина Беспрозванных Мариам Башкирова накануне предупредила о распространении недостоверной информации. Ролики рассылали администраторам региональных сообществ. Голос губернатора был сгенерирован при помощи нейросети, его наложили на видео с комментариями по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.

По той же схеме действовали и в ситуации с Андреем Чибисом, сообщили в региональном оперативном штабе. «Я обращаюсь ко всем судовладельцам, чьи танкеры и торговые суда в ближайшие дни или недели намерены заходить в Мурманскую область. Сейчас это решение требует особой осторожности. Я призываю вас взять паузу и не рисковать экипажами и судами»,— произносит сгенерированный голос. При этом можно заметить, что аудиодорожка не соответствует тому, что на самом деле говорит господин Чибис.

Татьяна Титаева