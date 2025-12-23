Новиков: примерно 250 тыс. участников СВО все еще не трудоустроены

Около 250 тыс. военнослужащих, вернувшихся с боевых действий, все еще не трудоустроены, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«У нас достаточно большая серая зона — это десятки тысяч людей, которые… не трудоустроились. Вернулись, не работают, либо тратят деньги, которые получили, либо другим способом промышляют…»,— сказал господин Новиков на заседании штаба «Народного фронта» (цитата по «РИА Новости»).

До этого Сергей Новиков указывал, что с фронта в гражданскую жизнь вернулись 167 тыс. военнослужащих (предполагается, что это численность людей, имеющих удостоверение ветерана боевых действий). В июне господин Новиков сообщал о возвращении с фронта около 137 тыс. военнослужащих. Он указывал, что среди них много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им переобучиться и найти работу.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству и «Защитникам Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. В июне премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности плана и представил статистику: по состоянию на 1 мая 2025 года 57% демобилизованных уже работают. В июле замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что занятостью обеспечены более 48 тыс. военнослужащих.

Полина Мотызлевская