Программиста Первомайской ЦРБ обвинили в неправомерном доступе к информсистеме

В отношении техника-программиста Первомайской центральной районной больницы в Нижегородской области возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). По ходатайству следствия он арестован, сообщили в региональном СУ СКР 23 декабря.

По версии следствия, в декабре фигурант с помощью учетной записи и электронной подписи врача внес фиктивные сведения об открытии электронного листа нетрудоспособности местному жителю. Это «повлекло модификацию компьютерной информации и нарушило целостность информационной системы», добавили в ведомстве.

По предъявленному обвинению может грозить до восьми лет лишения свободы.

Галина Шамберина