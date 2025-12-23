Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Программиста Первомайской ЦРБ обвинили в неправомерном доступе к информсистеме

В отношении техника-программиста Первомайской центральной районной больницы в Нижегородской области возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). По ходатайству следствия он арестован, сообщили в региональном СУ СКР 23 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре фигурант с помощью учетной записи и электронной подписи врача внес фиктивные сведения об открытии электронного листа нетрудоспособности местному жителю. Это «повлекло модификацию компьютерной информации и нарушило целостность информационной системы», добавили в ведомстве.

По предъявленному обвинению может грозить до восьми лет лишения свободы.

Галина Шамберина