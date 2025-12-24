В Абу-Даби открылся Национальный музей шейха Зайеда

В столице Объединенных Арабских Эмиратов открылся Национальный музей имени шейха Зайеда — грандиозный культурный центр на острове Саадият, посвященный основателю и первому президенту ОАЭ. Здание, спроектированное Норманом Фостером, вдохновлено крыльями сокола, символизирующими бедуинское наследие и уважение к природе.

Шесть постоянных галерей демонстрируют 1,5 тыс. артефактов, охватывающих 300-тысячелетнюю историю: от реконструкции парусной лодки бронзового века до современных достижений молодого (основано в 1971 году) государства. Пространство для временных выставок и сад Al Masar Garden с хронологией жизни шейха Зайеда (1918–2004) дополняют экспозицию, ориентированную на семейный и образовательный досуг.

Музей укрепит статус острова Саадият, на котором уже открыты Лувр Абу-Даби, Музей естественной истории и достраивается Музей Гуггенхайма в Абу-Даби, как культурного центра страны и всего региона Аравийского полуострова.