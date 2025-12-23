В Балаково прибыл третий Валдай «Генерал Панфилов»

Судно на подводных крыльях «Генерал Панфилов» проекта «Валдай 45Р» доставили в Саратовскую область. В Балаково оно будет находиться на зимней стоянке. В период навигации в следующем году судно выйдет в регулярные пассажирские рейсы по Волге.

Валдай покинул производственную площадку «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловске Нижегородской области 19 декабря. Перед этим судно больше месяца проходило технические испытания и пусконаладочные работы.

В 2025 году два судна типа «Валдай 45Р» — «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» — перевезли около 28 тысяч пассажиров в период навигации. Теплоходы курсировали с 24 мая по маршруту Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково.

В правительстве региона отмечают, что благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области спустя 30 лет возобновились пассажирские речные перевозки.

Марина Окорокова