В условиях экономического давления на России один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире и ключевой налогоплательщик Самарской области АО «Тольяттиазот» в уходящем году сталкивался с новыми вызовами: предприятие вынуждено не нарастило обьемы производства , но при этом продолжает осуществлять инвестпрограмму, реализует новые логистические маршруты, вводит новые программы экологической безопасности и не отказывается от социальных программ. О том как прошел год для компании «Ъ—Волга» рассказали председатель совета директоров ТОАЗа Димитрий Татьянин и генеральный директор предприятия Анатолий Шаблинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арсений Журавлев Фото: Арсений Журавлев

— Какова была стратегия развития АО «Тольяттиазот» в 2025 году, учитывая сложившиеся внешние факторы?

— Димитрий Татьянин (Д.Т.): Мы постоянно адаптируем стратегию развития предприятия под меняющиеся реалии рынка и глобальные тренды отрасли. В 2025 году ТОАЗ акцентировал внимание на укреплении позиций на внутреннем рынке, а также развивал деятельность на международных направлениях, диверсифицировал сбыт продукции.

По понятным причинам в истекающем году предприятие продолжало работать в режиме пониженной нагрузки. Из всех агрегатов по производству аммиака на полную мощность работала половина. Несмотря на это, в этом году мы продолжили реализовывать запланированные инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и расширение производства. Построенный в прошлом году третий агрегат карбамида в 2025 году вышел на проектную мощность, а также в этом году мы начали подготовку к строительству четвертого агрегата. Это даст возможность в будущем повысить выработку аммиака, который является сырьем для производства карбамида.

— Остановка части мощностей означает для ТОАЗа убытки? Как предприятие планирует решать проблемы, вызванные прекращением работы аммиакопровода Тольятти — Одесса?

— Д. Т.: Работа вполовину мощностей означает недополученную прибыль, которую можно было бы дополнительно направить на развитие производства, социальную и благотворительную деятельность в регионе, поддержку трудового коллектива. Поэтому мы продолжаем работать над созданием альтернативных путей транспортировки продукции.

— Над какими еще крупными проектами сейчас работает «Тольяттиазот»?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арсений Журавлев Фото: Арсений Журавлев

— Д. Т.: Наше предприятие вовлечено в национальный проект «Эффективная транспортная система», направленный на создание единой модернизированной транспортной сети России, и нацпроект «Производительность труда», цель которого — повышение операционной эффективности производства.

— Анатолий Шаблинский (А.Ш.): По нацпроекту «Эффективная транспортная система» мы завершили первый этап мероприятий. Работа в рамках реализации этого проекта, удовлетворяющего растущие потребности экономики в развитии магистральной инфраструктуры, проделана колоссальная и велась буквально в круглосуточном режиме. Результатом стало внедрение самых современных технологий, средств промышленной безопасности и автоматизации, соответствующих высоким экологическим стандартам. Чтобы определить резерв для развития завода и внедрить инструменты бережливого производства, в 2025 году «Тольяттиазот» стал участником еще одного нацпроекта — «Производительность труда». Программа по повышению операционной эффективности затронула один из важнейших процессов на предприятии — подготовку аммиака к транспортировке. Пилотный этап совершенствования системы успешно завершен, что имеет важное значение не только для ТОАЗа, но и для всей Самарской области. Мы заинтересованы в оптимизации производственных процессов и повышении производительности труда и считаем это основой подхода к развитию и укреплению позиций на рынке.

— Как выстроена работа с властями Самарской области?

— Д. Т.: Работа с правительством Самарской области традиционно ведется в конструктивном ключе. Мы чувствуем поддержку в реализации социальных проектов в интересах всех жителей региона. В планах — сотрудничество в связи со строительством уже упомянутого четвертого агрегата производства карбамида, который увеличит годовую мощность предприятия на 800 тыс. тонн.

— А.Ш.: Хочу добавить, что еще одним важным направлением является сотрудничество в социальной сфере. Например, совсем недавно предприятие поддержало проведение в областной столице международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

— Не стоит лишний раз говорить, что почти четыре года наша страна живет в условиях экономического давления. Что же позволяет ТОАЗу поддерживать стабильность работы и одновременно обеспечивать требования к экологической безопасности производства, что в этой отрасли является одним из ключевых факторов?

— Д. Т.: Советом директоров компании принята среднесрочная стратегия АО «Тольяттиазот», где утверждены основные цели по таким направлениям деятельности предприятия, как инвестиции, производство, логистика, персонал, параметры чистого долга и кредитного портфеля.

Мероприятия, связанные со стабильным выпуском продукции, направлены на модернизацию оборудования, повышение устойчивости производства и снижение углеродного следа. «Тольяттиазот» получил комплексное экологическое разрешение (КЭР) на основную технологическую площадку и на биологические очистные сооружения. Документ подтверждает соответствие объектов экологическим стандартам и требованиям, а также применение на предприятии лучших доступных технологий. Наличие КЭР гарантирует, что на объекте соблюдаются установленные законодательством природоохранные требования: нормативы допустимых выбросов и сбросов, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на специализированных объектах, выполнение производственного экологического контроля.

— А.Ш.: На ТОАЗе внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента (ИСМ) в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Производства ключевых продуктов компании соответствуют требованиям необходимых стандартов. В этом году мы успешно прошли первый надзорный аудит. Кроме того, на нашем заводе запущены процесс оценки климатических рисков и формирование системы углеродного менеджмента. Несмотря на все санкции «Тольяттиазот» принимает участие в серии ежегодных комплексных исследований Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), касающихся безопасности, энерго- и экологической эффективности. И по оценкам IFA мы, можно сказать передовики производства (улыбается — «Ъ») . ТОАЗ получил статус лидера с высоким уровнем развития практик управления экологическими и социальными вопросами.

Вы верно заметили, что в химической отрасли вопросы экологической безопасности имеют важнейшую если не ключевую роль. Аммиак, карбамид и карбамидоформальдегидный концентрат, которые мы производим, соответствуют самым высоким международным стандартам качества и требованиям экологической безопасности. Удобрения ТОАЗа имеют отечественный знак отличия — «Зеленый эталон». Мы также прошли сертификацию национального института «Роскачество», которое подтвердило экологичность выпуска нашей продукции.

С введением третьего агрегата по производству карбамида на ТОАЗе налажен выпуск реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей AUS 32. Карбамид является компонентом, используемым для его производства.

Высокий уровень производительности «Тольяттиазота» также обусловлен планомерной модернизацией существующих мощностей и внедрением передовых технологий и оборудования. К ним относится проект по установке быстродействующего автоматического ввода резервного питания, реализованный на промплощадке ТОАЗа. Он позволил автоматизировать операции и увеличить надежность технических систем.

— За счет чего удалось сохранить социальные траты на прежнем уровне. Это касается как Самарской области так и корпоративных социальных программ?

— Д. Т.: Тут мы работаем по двум направлениям. «Тольяттиазот» реализует как собственные социальные программы, так и оказывает поддержку важным региональным и федеральным проектам. На соцподдержку и благотворительность предприятие ежегодно направляет значительные средства, и 2025 год не стал исключением. Это специализированные программы «ТОАЗ — регионам», «ТОАЗ — образование и наука», «ТОАЗ — детям» и так далее. Также мы сохраняем грантовый конкурс. В этом году гранты получили инициативы в области образования, благоустройства, культуры, спорта и формирования семейных ценностей.

— А.Ш.: Даже в непростых экономических условиях для сотрудников предприятия сохраняются все меры социальной поддержки. Мы поддерживаем конкурентный уровень заработной платы. Более того, в этом году была дважды проведена индексация должностных окладов. В качестве не денежной мотивации для сотрудников предусмотрено корпоративное обучение, повышение квалификации, конкурсы профмастерства, волонтерские мероприятия. Действует программа по планомерному обновлению транспортного парка для доставки сотрудников на работу и с работы, а также модернизации ведомственных медицинских, оздоровительных, спортивных и культурно-досуговых учреждений. Отдельный пункт социального пакета ТОАЗа направлен на тех, кто уже вышел на заслуженный отдых — ветеранов завода. В том числе действует программа добровольного пенсионного страхования, финансируемая предприятием.

«Тольяттиазот» (ТОАЗ) — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Входит в группу «Уралхим». Основная деятельность ТОАЗа — выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 3 агрегата карбамида, расположенных на более чем 600 га производственной площадки.

Беседовал Евгений Чернов