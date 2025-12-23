Компании Челябинской области тратят на ИИ в семь раз меньше среднего в РФ

Крупные и средние компании Челябинской области, а также госучреждения потратили на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта почти 227 млн руб. в 2024 году. В среднем расходы одной организации, применяющей ИИ, составили 813 тыс. руб., что в семь раз меньше среднероссийского показателя. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В среднем по стране затраты на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта составили 5,9 млн руб. на одно юридическое лицо. В 2024 году, по данным аналитиков, всего 6% или каждая 17-я крупная и средняя организация, включая госсектор, применяли ИИ в своей работе.

Челябинская область по общему объему расходов на внедрение таких технологий занимает 16 место среди российских регионов, в перерасчете на одну организацию, применяющую ИИ, — 26 место.

Больше всего на искусственный интеллект тратят компании Москвы (43,2 млн руб. в среднем на одну организацию-пользователя ИИ), Санкт-Петербурга (15,7 млн руб.), Тюменской (4,6 млн руб.) и Самарской областей (3,8 млн руб.), Забайкальского края (3,7 млн руб.), Калининградской 2,9 млн руб.), Белгородской (2,5 млн руб.), Московской (2,4 млн руб.), Костромской (2,3 млн руб.) и Сахалинской областей (2 млн руб.).

В целом по стране наибольшие вложения в ИИ были зафиксированы в сферах финансов и страхования (в среднем 55,7 млн руб. на одну организацию), добычи полезных ископаемых (17,2 млн руб.), образования (12,1 млн руб.), информации и связи (8,1 млн руб.), а также государственного управления и социального обеспечения (6,5 млн руб.).