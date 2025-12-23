Заказы доставили беспокойство

Россияне столкнулись с задержками при доставке зарубежных заказов. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Почту России», курьерские сервисы и профильные ассоциации. Причиной логистических сбоев называют кратное увеличение числа посылок в предновогодний период. Однако игроки рынка указывают и на ужесточение таможенного контроля. По их словам, из-за этого масштаб задержек даже превышает прошлогодний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Логистика страдает и из-за погодных условий: в некоторых регионах Китая, например, начались сезонные дожди, а в России из-за метели и гололедицы на отдельных участках Транссибирской магистрали поезда идут с опозданием. Иногда получатели могут ждать посылку по два-три месяца, рассказал аналитик Data Insight Сергей Семко: «Предновогодний всплеск заказов в трансграничной торговле — это классика почти всех сезонов. В Китае, в частности, 11 ноября проводится распродажа в честь Дня холостяка, и она всегда связана с установлением привлекательных цен. Опытный покупатель давно знает, что вещь, заказанная в этот день, может прийти в декабре или марте. А в первый месяц зимы заказывают еще больше, чем на День холостяка или во время "Черных пятниц". И если транспортные пути забиты посылками от предыдущей распродажи, то как могут декабрьские пройти быстрее? Они также уткнутся в бутылочное горлышко и будут идти так же медленно. Как правило, в это время появляются страшные видео, как транспортные компании в КНР забиты товарами.

Но в этом году ситуация несколько более сложная, потому что пристальное внимание проверяющих нацелено на импорт из других стран с целью большего контроля. Так что, полагаю, у логистов есть дополнительные причины для беспокойства.

Наверное, идеальное время для заказов — после марта и лето, но в этом случае можно собрать меньшие скидки. Кроме того, оформленная до Нового года доставка может быть полезна по другой причине. У нас очень неопределенный статус у посылок розничного онлайн-импорта. Вроде бы есть принятые решения ЕАЭС о том, что они не являются посылками для личного потребления, а значит, на них должны распространяться пошлины. Кроме того, есть история с повышением НДС. Так что есть резон заказать сейчас что-то из-за границы, потому что потом все может вырасти в цене».

На запрос “Ъ FM” в Wildberries ответили, что не фиксируют заметного увеличения сроков доставки зарубежных товаров, однако заказы из стран, не входящих в ЕАЭС, могут везти больше двух недель. В пресс-службе Ozon рассказали, что задержки случаются лишь в трети случаев зарубежных доставок. При этом маркетплейс фиксирует в предпраздничный период рост интереса покупателей к российским товарам, которые, как правило, привозят куда быстрее. Впрочем, значительно хуже ситуация с зарубежными заказами будет обстоять в феврале, когда КНР будет праздновать Китайский Новый год, заметила сооснователь платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева: «Стоимость доставки увеличилась. Летом отправка груза из Китая в Москву машиной стоила $6 тыс., сейчас — $14 тыс. Через Владивосток доставка занимает порядка 50 дней, в отличие от прежних 35-40. Почти на всех пунктах пропуска увеличены сроки чуть ли не вдвое. Конечно, ажиотаж из-за Нового года в России и Китае очень сказывается на маршрутах и загруженности. Наложила свой отпечаток и ситуация с машинами в Казахстане, когда на границе возникли огромные пробки. И, конечно, часть груза люди перебрасывали на другие маршруты, так что эта загруженность перешла и на зиму.

Мы каждый год наблюдаем увеличение сроков и тарифов. Высокий сезон, все хотят успеть до Китайского Нового года всё привезти. Потому что если в России праздники отмечают 10 дней, то в КНР они длятся целый месяц. В 2026 году они стартуют 17 февраля. И предприниматель, который занимается торговлей, планирует свои поставки и очень многое привозит уже в сентябре для того, чтобы не попадать на эти тарифы и в эти очереди».

В сентябре на границе Казахстана с Россией и Китаем скопились очереди из десятков тысяч фур. Большегрузы проверяли на наличие «серого» импорта. СМИ называли причиной более серьезный подход Астаны к западным санкциям против Москвы.

Ульяна Горелова