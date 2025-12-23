Покупатель может вернуть часть цены при отсутствии техподдержки импортного оборудования

Верховный суд РФ (ВС) разобрался в последствиях ухода зарубежного производителя из РФ для российских поставщиков и покупателей его оборудования. Экономколлегия ВС признала, что в случае продажи импортной техники вместе с сертификатами на поддержку, которая больше не может быть оказана, покупатель вправе требовать уменьшения цены за товар.

В декабре 2021 года ООО «О-Си-Эс-Центр» (структура OCS Distribution) поставило в адрес ООО «ТС Интеграция» (входит в Т1) серверы Dell с сертификатами на техсопровождение от производителя. После начала СВО Dell отказалась от поддержки своей продукции в России, в связи с чем в ноябре 2023 года «ТС Интеграция» потребовала от OCS вернуть около 20% цены контракта ($17,78 тыс.), поскольку обещанную техподдержку от производителя она получить не может. Спор перешел в судебную плоскость, но в арбитражных судах трех инстанций покупатель проиграл. Суды решили, что техсопровождение — обязанность производителя, за которую дистрибутор не отвечает, тем более что условия договора ограничивали ответственность поставщика за качество и своевременность оказания услуг по сертификатам.

По жалобе «ТС Интеграции» дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила все решения судов. Коллегия подчеркнула, что сертификаты сами по себе не имеют самостоятельной потребительской ценности, но обеспечивают поддержку оборудования в течение согласованного сторонами периода, а их стоимость напрямую связана со сроком действия. Если покупатель лишен возможности использовать сертификаты по назначению в предусмотренный срок, это значит, что товар не соответствует характеристикам и его цена может быть снижена, указал ВС.

Покупатель вправе требовать соразмерного уменьшения цены именно от продавца (поставщика), с которым у него заключен договор, даже если услуги должно было оказывать третье лицо. Условие контракта, освобождающее поставщика от последствий прекращения производителем поддержки, ВС признал незаконным.

Варвара Кеня