Суд вынес приговор экс-главе самарского Росимущества Айвару Кинжабаеву

Ленинский районный суд в Самаре вынес приговор бывшему руководителю управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Бывший чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как выяснили следователи областного ГУ МВД, в 2020-2021 годах Айвар Кинжабаев незаконно продал в собственность сельскохозяйственной организации земельный участок в границах береговой и водоохраной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения «Надеждинская лесостепь».

«В результате незаконных действий подсудимого в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности была произведена распашка данного участка, которая повлекла уничтожение мест произрастания объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Самарской области, приведя к исчезновению коренных ассоциаций краснокнижных видов растений»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ущерб государству составил более 18,4 млн руб.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти на два года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного суммы ущерба.

Айвар Кинжабаев покинул пост руководителя управления Росимущества в Самарской области в июле 2024 года. Причины отставки тогда не назывались. В августе того же года стало известно, что экс-чиновник арестован по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сабрина Самедова