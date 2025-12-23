Осужденного за фейки об армии РФ журналиста-иноагента Анина лишили гражданства

Основателя интернет-издания «Важные истории» (объявлено иностранным агентом и признано нежелательной организацией) Романа Анина (иноагент) лишили российского гражданства. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. До этого журналиста заочно приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении фейков о российской армии.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пресс-службе УМВД уточнили, что гражданства лишили мужчину 1986 года рождения, «признанного виновным в совершении тяжкого преступления». В полиции подтвердили ТАСС, что речь идет именно о Романе Анине (иноагент). «В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющие личность мужчины, признаны недействительными»,— отметили в пресс-службе.

В публикации указано, что журналист — уроженец Молдовы. Он получил российское гражданство в 2006 году. До 2024 года он был зарегистрирован в Дзержинском районе Ярославля. В ноябре 2025 года господина Анина (иноагент) признали виновным по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК) и приговорили к сроку в колонии.

«Важные истории» (объявлено иноагентом) — проект, специализирующийся на журналистских расследованиях. Роман Анин и журналистка Олеся Шмагун (иноагенты) создали его в 2020 году. Издание зарегистрировано в Латвии. Господин Анин (иноагент) был главным редактором проекта до сентября 2024 года. Ранее он работал редактором отдела расследований «Новой газеты». Иноагентом журналист был признан в 2021 году, в том же году он уехал из России. В июле 2024 года МВД объявило его в розыск. Журналиста разыскивали по уголовной статье, другие подробности в базе данных не привели.