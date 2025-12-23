Власти проводят акцию по исполнению желаний отказавшихся от абортов нижегородок

В Нижегородской области проводят акцию по исполнению предновогодних желаний будущих матерей, отказавшихся от прерывания беременности. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил после участия в традиционной акции «Елка желаний», организованной АНО «Россия — страна возможностей» для детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на елке попался шарик с желаниями троих детей участника СВО

Фото: Правительство Нижегородской области Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на елке попался шарик с желаниями троих детей участника СВО

Фото: Правительство Нижегородской области

Шарики с желаниями беременных нижегородок оказались на елке, с которой их снимали губернатор и другие чиновники после заседания правительства.

«Уверен, что у большинства из них подавляющего эти желания как раз будут связаны с малышами, с их будущими семьями»,— отметил глава региона.

Глебу Никитину на елке попался шарик с желаниями троих детей участника специальной военной операции.

Галина Шамберина