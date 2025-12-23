На Урале супругов обвинили в хищении 2,4 млн рублей, собранных на капремонт дома

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора управляющей компании и его супруги, являющейся директором подрядной организации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они обвиняются в хищении свыше 2,4 млн руб., собранных на капремонт дома.

По версии следствия, директор ООО «УК Содружество» и его супруга, возглавляющая ООО «Нейва», похитили денежные средства со специального счета, предназначенного для финансирования капитального ремонта дома № 56 по Уральскому проспекту. Следствие установило, что мужчина предоставил в банк подложные документы о том, что фирма его жены якобы выполнила работу по ремонту кровли, отмостки и инженерных сетей. Сотрудники банка, введенные в заблуждение, перевели более 2,4 млн руб. на счет управляющей компании.

Супруги обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемые свою вину не признают. Дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева