В Волгоградской области будут судить мужчину за изготовление взрывчатки и оружия

В Волгоградской области на скамью подсудимых сядет 44-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки, боеприпасов и огнестрельного оружия. Прокуратура Клетского района направила уголовное дело в районный суд, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый нашел боеприпасы времен ВОВ и достал из них порох. С помощью него и ранее найденного корпуса гранаты Ф-1 фигурант изготовил взрывное устройство и 14 патронов для гладкоствольного оружия 16 калибра. Из пневматической винтовки ИЖ-38 мужчина сделал огнестрельное оружие. Все изделия обвиняемый хранил у себя дома до тех пор, пока их не обнаружила полиция.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении боеприпасов (ч. 1 ст. 223 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Вину фигурант признал полностью.

Сейчас дело направлено в Клетский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Марина Окорокова